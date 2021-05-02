جرح 4 جنود في خورماتو

2021/05/02 | 21:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني اليوم الأحد عن جرح أربعة من افراد من الجيش العراقي أثر أنفجار عبوة ناسفة أنفجرت على سيارتهم غرب خورماتو.

وقال المصدر في تصريح لـPUKmedia بأن عبوة ناسفة أنفجرت على سيارة كانت تقل مجموعة من الجنود بالقرب من منطقة زركة الواقعة غرب خورماتو مما أدى الى جرح4 منهم 2 منهم بحالة خطرة.

وأضاف بأن قوة أخرى من الجيش طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.

PUKmedia / عمر اواره

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