نائب رئيس اقليم كوردستان يزور محمور غرب كركوك

2021/05/02 | 21:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نائب رئيس اقليم كوردستان شيخ جعفر شيخ مصطفى بممثلية القيادة العامة لقوات البيشمركة اليوم الاحد 2/5/2021، جبهات القتال في محور غرب كركوك وقرية قايباشي التابعة لحدود بلدة بردي.

واكد نائب رئيس اقليم كوردستان، انهم اعلنوا عديد المرات للحكومة الاتحادية وقوات التحالف الدولي ضد داعش في العراق بان ارهابيي داعش لا يزالون يشكلون خطرا على العراق واقليم كوردستان ويحاولون دائما تنظيم انفسهم لاستهداف استقرار المنطقة، خاصة في المناطق الكوردستانية المستقطعة والتي فيها فراغ امني كبير وليس هناك تنسيق عسكري تام بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لحماية المناطق وتامين الاستقرار اكثر لسكان المنطقة، مؤكدا ايضا ان رئاسة اقليم كوردستان تعمل على وجه السرعة لتشكيل قوة مشتركة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لمواجهة الارهاب وحماية المنطقة، لان استمرار الارهابيين له مخاطر على امن العراق واقليم كوردستان والعالم بشكل عام.

كما وزار شيخ مصطفى منازل الشهداء وجرحى الهجوم الارهابي وقدم تعازيه لعوائل الشهداء واكد ان دماءهم لا تذهب هدرا وان انهاء ارهابيي داعش بيد قوات البيشمركة الشجعان، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

PUKmedia

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