2021/05/02 | 22:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل قناة "الحرة" إن صواريخا سقطت، الأحد، قرب قاعدة فيكتوريا العسكرية في محيط مطار بغداد، فيما لم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. سقوط صواريخ كاتيوشا قرب مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. سقوط صواريخ كاتيوشا قرب مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).