2021/05/02 | 22:06 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مصدر: الصاروخ الأول سقط على المدرج المدني والصاروخ الثاني على نهاية المدرج لمطار بغداد

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