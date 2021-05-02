بيان لخلية الإعلام بشأن سقوط صاروخين في محيط مطار بغداد

2021/05/02 | 22:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت خلية الاعلام الامني، الاحد، بيانا بشأن سقوط صاروخين في محيط مطار بغداد.

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 ايار 2021)، أن "صاروخ نوع كاتيوشا سقط قرب مطار بغداد الدولي ، فيما تمكنت القوات الأمنية المختصة من تدمير صاروخ اخر في الجو قبل سقوطه قرب المطار أيضاً، دون خسائر تذكر".

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