2021/05/02 | 22:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن موقع إطلاق صاروخيّ مطار بغداد الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/02 | 22:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن موقع إطلاق صاروخيّ مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن موقع إطلاق صاروخيّ مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).