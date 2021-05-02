2021/05/02 | 22:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير التربية: هناك مطالبات من لجنة التربية النيابية لإيقاف التعليم الحضوري » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 22:16

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