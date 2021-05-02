خلية الإعلام الأمني تروي تفاصيل استهداف مطار بغداد

2021/05/02 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تفاصيل استهداف مطار بغداد الدولي بصواريخ كاتيوشا.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صاروخاً نوع كاتيوشا سقط قرب مطار بغداد الدولي".

وأضافت أن "القوات الأمنية تمكنت من تدمير صاروخ آخر في الجو قبل سقوطه قرب مطار بغداد أيضاً".

وبحسب البيان فإن "سقوط الصاروخ لم ينتج عنه اي خسائر تذكر".

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