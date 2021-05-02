هيئة الأسرى الفلسطينية تعلن وفاة مواطنة أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب بيت لحم

2021/05/02 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، عن وفاة مواطنة أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عند مفرق غوش عتصيون جنوب بيت لحم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "المسنة فهمية محمد موسى الحروب (60 عاما) من بلدة حوسان، استشهدت بعد تعرضها لإطلاق نار من قبل جنود الإحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مفرق المجمع الاستيطاني غوش عتصيون، قرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة".

وأضافت أن "الأطباء في مستشفى شعاري تصيدق أعلنوا عن استشهاد الحروب، بعد ساعات طويلة من محاولة انقاذها، حيث تركت فترة طويلة على الأرض وهي تنزف الدماء قبل نقلها الى المستشفى".

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بـ"التحرك الفوري لوقف سياسة الإعدامات الميدانية التي ينفذها جنود الإحتلال الإسرائيلي بحق ابناء الشعب الفلسطيني بإيعاز من المستويات العليا في حكومة وجيش الإحتلال".

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