نائب يعلق على خروقات بغداد وكركوك وديالى: محاولة للحصول على مكاسب انتخابية

2021/05/02 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

عزا النائب عن تحالف سائرون اسعد العبادي، اليوم الاحد، الخروقات الامنية الاخيرة في حزام بغداد واربيل وديالى الى قرب الانتخابات ولعب بعض الشخصيات على الوتر الامني للحصول على مكاسب انتخابية.

وقال العبادي في بيان تلقته، (بغداد اليوم)، ان "هنالك جهات تعزف على وتر التخلخل الامني للحصول على مكسب قبيل اجراء انتخابات"، مبينا ان "تلك الجهات لم تقدم شيئا على ارض الواقع وتسعى الى احداث ضجة امنية للحصول على المكاسب من خلال الخروقات وتبديل القيادات الامنية".

ودعا العبادي الامن الوطني والمخابرات الى "بذل الجهود لغرض كشف العمليات قبل وقوعها وذلك للحد من الخروقات.

وشهدت الايام الماضية، عدد من الخروقات والهجمات الارهابية في الطارمية بحزام بغداد، ومحافظتي ديالى وكركوك، راح ضحيتها 18 شهيداً والعديد من الجرحى في صفوف القوات الامنية والحشد الشعبي.

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