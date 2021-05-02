الاعلام الامني: سقوط كاتيوشا وتدمير اخر في الجو قرب مطار بغداد

2021/05/02 | 22:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا وتدمير اخر في الجو قرب مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر.

وقالت الخلية في بيان صحفي، ان “صاروخ نوع كاتيوشا، سقط قرب مطار بغداد الدولي ، فيما تمكنت القوات الأمنية المختصة من تدمير صاروخ اخر في الجو قبل سقوط قرب المطار أيضاً، دون خسائر تذكر”.

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