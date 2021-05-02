2021/05/02 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتقال مخرّب حاول إضرام النار في مستشفى دار السلام لجنة حكومية توصي بإعفاء وزير الصحة ومدير الرصافة بغداد – ياسين ياس اوصت اللجنة المكلفة بالتحقيق بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب ، بإعفاء وزير الصحة حسن محمد التميمي و مدير دائرة صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي من منصبيهما و تحميلهم مسؤولية الكارثة ، […]

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