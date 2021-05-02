2021/05/02 | 22:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، تفاصيل استهداف مطار بغداد الدولي بصواريخ كاتيوشا.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “صاروخاً نوع كاتيوشا سقط قرب مطار بغداد الدولي”.وأضافت أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخلية تروي تفاصيل استهداف مطار بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلية تروي تفاصيل استهداف مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلية تروي تفاصيل استهداف مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).