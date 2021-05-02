وزير التربية: التعليم الإلكتروني سيستمر حتى اذا تم اعتماد درجات نصف السنة

2021/05/02 | 22:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال وزير التربية، علي حميد الدليمي، اليوم الأحد، إن التعليم الإلكتروني سيستمر حتى إذا تم اعتماد درجات نصف السنة.وتحدث الديلمي، في لقاء متلفز، تابعه “المركز الخبري الوطني”، عن “مطالبات من […]

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