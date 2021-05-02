2021/05/02 | 22:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن أسبابها.. وزير الدفاع التركي يتفقد قاعدة عسكرية في إقليم كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/02 | 22:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن أسبابها.. وزير الدفاع التركي يتفقد قاعدة عسكرية في إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن أسبابها.. وزير الدفاع التركي يتفقد قاعدة عسكرية في إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).