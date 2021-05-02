بسبب الجماهير الغاضبة.. تأجيل مباراة مانشستر يونايتد مع ليفربول

2021/05/02 | 22:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتاح مشجعو مانشستر يونايتد الإنكليزي ملعب "أولد ترافورد" قبيل مواجهة الغريم ليفربول في الدوري الممتاز، الأحد، وذلك في إطار الاحتجاج على مالكي النادي الأميركيين، ما تسبب بتأجيل المباراة إلى موعد لاحق بحسب ما أعلن "الشياطين" الحمر".

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