2021/05/02 | 22:37 - المصدر: تحالف عزم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تحالف عزم أسماء مرشحيه لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في تشرين الأول 2021-

وفيما يلي الأسماء

بغداد

الدائرة 1

المدائن/ جسر ديالى

1- محمد سلمان صالح محمد الجبوري

2- أسماء فالح حسن

الدائرة 6

الاعظمية

1-خالد العبيدي

2-بشار الكبيسي

3-عائشة غزال المساري

الدائرة 8

الكرادة/ كمب سارة

1-مناف محمد إبراهيم الجواري

2-نسرين محمد ياسين حاوي

الدائرة 10

الراشدية

1-محمد فاضل الدليمي

2-شيماء فاضل فيصل

الدائرة 11 الكاظمية

1-مالك الزيدي

2-شهرزاد محمد جعفر

3-علي حسين علي سالم

الدائرة 12

المنصور

1-محمد الكربولي

2-عثمان الجحيشي

3-يحيى عارف

4-أياد عبد الجبار الجبوري

5-صابرين نجاح

الدائرة 13

أبو غريب

1-طلال الزوبعي

2-بشرى سليمان أحمد

3-محمود القيسي

4-شاكر حوران

5-شهلاء نايف أحمد

الدائرة 14

السيدية/ هور رجب/ الدورة

1-مثنى شاكر العزاوي

2-جنان الدليمي

3-باسم محمد سلوم العكيدي

4-نورا حكمت الجحيشي

5-حافظ الدليمي

6-عمر عبود سلمان

الدائرة 15

البياع

1-محمد علي يوسف العبيدي

2-أسماء زيد منهل الدايني

الدائرة 16

التاجي/ الطارمية

1-محمود المشهداني

2-عمر عدنان الفراجي

3-عتاب الدوري

4-سامي سليم جبر علي

الدائرة 17

الرشيد/ المحمودية/ اليوسفية/ اللطيفية/ الرضوانية

1-زيد الجنابي

2-محمد أمين شعلان

3-معروف عبيد مهاوش العزاوي

4-أشواق الغريري

5-محمود خلف العبيدي

6-صلاح ياسين محمد (استبدال)

7-سعد جياد عفتان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف عزم يعلن أسماء مرشحيه لخوض الانتخابات العراقية المبكرة 2021) نشر أولاً على موقع (تحالف عزم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف عزم يعلن أسماء مرشحيه لخوض الانتخابات العراقية المبكرة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تحالف عزم).