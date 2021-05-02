2021/05/02 | 22:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، اليوم الأحد، إن بلاده “لا تؤكد خبر الاتفاق على صفقة لتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة”.روانتشي : إن طهران تشدد دائما على التبادل الشامل للسجناء بين البلدين.ويأتي تصريح روانتشي على خلفية نشر التلفزيون الإيراني وقناة “الميادين” في وقت سابق من اليوم تقريرا مفاده […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: لا نؤكد خبر الاتفاق على صفقة لتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: لا نؤكد خبر الاتفاق على صفقة لتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).