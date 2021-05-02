محتويات ثلاثيّة - حفريّات في الخطّ الإيديولوجي والسياسي التحريفي و الإصلاحي لحزب العمّال [ البرجوازي ] التونسي - - ناظم الماوي

2021/05/02 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناظم_الماوي -----------------حفريّات في الخطّ الإيديولوجي والسياسي التحريفي و الإصلاحي لحزب العمّال [ البرجوازي ] التونسي - الكتاب الأوّلالجزء الأوّل من الكتاب الأوّل------------------------------------------------فضائح تزوير الخوجية للوثائق الماوية : "الماوية معادية للشيوعية " نموذجا ( فى الردّ على حزب العمّال و "الوطد" )" لا حركة شيوعية ثورية ......





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