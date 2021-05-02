وزير التربية: متجهون لامتحانات حضورية للثالث المتوسط والسادس الاعدادي

2021/05/02 | 23:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير التربية علي حميد، الأحد، أن وزارته تتخذ قراراتها بشأن دوام المدارس بناءً على تقييمات وزارة الصحة التي قال إنها أجرت استطلاع للواقع الصحي” قبل اتخاذ قرار جعل الدوام حضورياً ليوم واحد في الأسبوع.وقال حميد في لقاء متلفز تابعه موقع IQ News، إن وزارة التربية “حرصت على أن تكون الامتحانات الوزارية في العام […]

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