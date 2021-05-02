بتهمة محاولة تهريب مخدرات إلى السعودية.. لبنان يعلن القبض على شقيقين

2021/05/02 | 23:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الأحد، القبض على شقيقين يشتبه في تورطهما في محاولة فاشلة لتهريب حبوب الأمفيتامين المخدرة للسعودية، الأمر الذي دفع سلطات المملكة لفرض حظر على واردات لبنانية

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