2021/05/02 | 23:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت السلطات المكسيكية أنها سجلت خلال شهر أبريل 2370 جريمة قتل متعمدة في كل أنحاء البلاد في حصيلة أقل بـ3% من أعداد مارس.ونقلت إذاعة “Noticias MVS” عن معطيات نشرتها الحكومة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة لاتينية تسجل 2370 جريمة قتل متعمدة خلال شهر واحد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة لاتينية تسجل 2370 جريمة قتل متعمدة خلال شهر واحد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة لاتينية تسجل 2370 جريمة قتل متعمدة خلال شهر واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).