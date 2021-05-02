النفط:٬ 5.53 مليار دولار إيرادات العراق خلال الشهر الماضي

2021/05/02 | 23:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، مجموع الصادرات النفطية على مستوى الكميات والإيرادات لشهر أبريل/ نيسان 2021، وفقا للإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط الوطنية "سومو".

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن كميات صادرات النفط الخام بلغت 88.4 مليون برميلا خلال الشهر الماضي، بلغت عوائدها 5.53 مليار دولار.

وأضافت وزارة النفط، أن معدل الصادرات اليومية بلغ 2.95 مليون برميلا خلال أبريل/ نيسان.

ولفتت الوزارة، إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 62.505 دولاراً.

وصدر العراق أكثر من 91.3 مليون برميلا من النفط خلال شهر مارس/ آذار 2021، بلغت إيراداتها 5.78 مليار دولار.

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