النفط تعلن تفاصيل استثماراتها في الغاز

2021/05/02 | 23:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أصدرت وزارة النفط، اليوم الأحد، إيضاحاً بشأن نشاطاتها وخارطة طريق استثمار الطاقة في العراق.

وقال إعلام الوزارة في بيان صحفي، إن "وزارة النفط تستغرب اطلاق التصريحات العشوائية وغير الدقيقة من قبل بعض الافراد أو المحسوبين على الجهات أو الطبقة السياسية حول القضايا والفعاليات والنشاطات التي تعنى بالقطاع النفطي.

وتابع أن "وزارة النفط لا تتحمل مسؤولية نشر الاخبار أو المعلومات غير الدقيقة من قبل بعض "المحسوبين" على الصحفيين أو وسائل الاعلام".

وأشار إعلام الوزارة الى أنه "من أجل إطلاع الرأي العام والمهتمين بالشأن النفطي تكشف وزارة النفط عن بعض ملامح من خارطة طريق استثمار الطاقة في العراق".

وذكرت الوزارة في بيانها أنها تشمل بحسب نص البيان:

- نجاح وزارة النفط في تحقيق استثمار كمية 1500 مقمق من إنتاج الغاز الوطني.

- شرعت وزارة النفط بتنفيذ مشاريع واعدة لرفع الطاقة الإنتاجية من الغاز إلى (4000) مقمق باليوم.

- الوزارة تقوم بتنفيذ ثلاثة مشاريع واعدة لاستثمار الغاز المصاحب في محافظات "البصرة، وميسان، وذي قار"، تضيف أكثر من (1000) مقمق باليوم إلى الإنتاج الوطني.

- نجحت وزارة النفط في إحالة عقد المنصورية الغازي بمحافظة ديالى إلى شركة "ساينوبيك" الصينية العالمية لاستثمار الغاز الحر، وبطاقة تصل إلى (300) مقمق باليوم.

- بدأ العراق بتنفيذ مشاريع استثمار الطاقة الشمسية لرفد الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية عبر تنفيذ تعاقدات مع شركات عالمية لتوليد (10000) ميجاواط قبل عام 2025.

- الشروع بعقود استثمار الطاقة الشمسية بإحالة عقد توليد طاقة (750) ميكاواطا من الكهرباء باستثمار الطاقة الشمسية، وإضافتها الى انتاج المنظومة الوطنية.

- العمل على إيقاف حرق منظومة توليد الطاقة الكهربائية لكمية (250) ألف برميل من النفط الأسود والخام يومياً، وإحلال وقود الغاز الجاف بدلاً منها.

- وزارة النفط تبذل جهودا استثنائية للإسراع في تحويل وقود تشغيل محطات الطاقة الكهربائية إلى استخدام وقود الغاز الجاف المحلي أو المستورد، بهدف زيادة كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التوليدية لمحطات الطاقة الكهربائية، والتقليل من الآثار البيئية.

- تعزيز استخدام وقود الغاز الجاف بدلاً من حرق النفط الخام والأسود في توليد الطاقة الكهربائية، لتحقيق عائدات مالية تدعم الموازنة وتعزز من الاقتصاد الوطني".

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