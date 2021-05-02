شرطة المثنى تعلن القبض على ثلاثة سجناء هاربين من مركز الهلال

2021/05/02 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ المثنى

أعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى، اليوم الاحد، القبض على ثلاثة سجناء هاربين من مركز الهلال في اامحغفظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم القاء القبض على ثلاثة سجناء اخرين من ضمن الهاربين من مركز الهلال"، مبينة أن " الاجهزة الامنية مستمرة بمطاردة المتبقين وعددهم ( 3 )، ليكون مجمل المقبوض عليهم (18) متهما لغاية الان ".

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