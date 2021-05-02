هروب جماعي للسجناء في جنوب العراق وسط دلائل على اختراق وفساد

2021/05/02 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ اعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬أن‭ ‬21‭ ‬موقوفا‭ ‬متهمين‭ ‬بقضايا‭ ‬إرهاب‭ ‬ومخدرات‭ ‬هربوا‭ ‬فجر‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬سجن‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق،‭ ‬في‭ ‬ظاهرة‭ ‬متكررة‭ ‬تكشف‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬وسط‭ ‬تفشي‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬تسود‭ ‬فيه‭ ‬سيطرة‭ ‬المليشيات‭ ‬مع‭ ‬ضعف‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬الامن‭ ‬بالجنوب‭ ‬واختراقها‭.‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمنى‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬ان‭ […]

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