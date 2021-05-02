مغادرة المستنقع الى المستقبل

2021/05/02 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الهجمات‭ ‬الاخيرة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬قرب‭ ‬كركوك،‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬فراغات‭ ‬أمنية‭ ‬بل‭ ‬ثغرات،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬اكتشافها‭ ‬وتشخيصها‭ ‬حكراً‭ ‬على‭ ‬الخبراء،‭ ‬تقع‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬وقوات‭ ‬البيشمركة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الجدل‭ ‬السياسي‭ ‬يدور‭ ‬حولها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حسم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انَّ‭ ‬هناك‭ ‬عدواً‭ ‬يجيد‭ ‬لعبة‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬واللعب‭ ‬على‭ ‬أوتار‭ ‬الخلافات‭.‬والمسألة‭ ‬لا‭ ‬تقف‭ […]

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