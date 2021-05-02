احباط تفجير الأوكسجين في مستشفى آخر ببغداد

2021/05/02 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬أعلن‭ ‬مدير‭ ‬صحة‭ ‬الكرخ‭ ‬فى‭ ‬العراق،‭ ‬جاسب‭ ‬الحجامى،‭ ‬الأحد،‭ ‬ضبط‭ ‬شخص‭ ‬أضرم‭ ‬النار‭ ‬فى‭ ‬مركز‭ ‬الأوكسجين‭ ‬المركزى‭ ‬بمستشفى‭ ‬دار‭ ‬السلام‭ ‬المخصص‭ ‬لمعالجة‭ ‬كورونا،‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬فاجعة‭ ‬حريق‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬الخطيب‭ ‬الذى‭ ‬أوقع‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬والمصابين‭ ‬في‭ ‬فاجعة‭ ‬كبيرة‭.‬وقال‭ ‬الحجامي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له،‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬قبل‭ ‬قليل‭ ‬القبض‭ ‬شخص‭ ‬أضرم‭ ‬النار‭ ‬في‭ […]

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