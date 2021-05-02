روزنامة الأسبوع خِيَانَةٌ قَمِيْئَة! - كمال الجزولي

2021/05/02 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنينيُمثِّل «الجَّيش»، باعتباره المؤسسة الأكثر منعة وتنظيماً وسط مؤسَّسات مجتمعاتنا التي تعاني من الهشاشة والفوضى، بعضاً من الطُّبوغرافيا المجتمعيَّة؛ كما يُعتبر «ضبَّاطه»، الذين يعكسون الذِّهنيَّة العلويَّة القائدة له، «جزءاً» من فئة «الانتلجينسيا» الاجتماعيَّة العريضة؛ وهو «الجُّزء» الذي يشكِّل، للدِّقَّة، «شريحة الانتلجينسيا العسكريَّة» المكوَّنة من «أقسام» مختلفة تحدِّد خياراتها الغالبة ......





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