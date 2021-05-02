المجلس العسكري في تشاد يشكل حكومة انتقالية

2021/05/02 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الجيش التشادي للتلفزيون الرسمي أن المجلس العسكري الذي يحكم تشاد منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو، شكّل، الأحد، حكومة انتقالية.

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