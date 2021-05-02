2021/05/02 | 23:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الكوماندوز" التركية تسيطر على نفق استراتيجي لحزب العمال في كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/02 | 23:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الكوماندوز" التركية تسيطر على نفق استراتيجي لحزب العمال في كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الكوماندوز" التركية تسيطر على نفق استراتيجي لحزب العمال في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).