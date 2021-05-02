بث مباشر من النجف.. توافد الآلاف لزيارة مرقد الإمام علي

2021/05/02 | 23:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توافد آلاف المواطنين إلى محافظة النجف، مساء اليوم الأحد، للمشاركة في ذكرى وفاة الإمام علي.

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