2021/05/03 | 00:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عدة توجيهات تخص الجانب الأمني في اجتماع عاجل وموسع.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن الكاظمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيهات أمنية من الكاظمي في اجتماع عاجل وموسع المركز الخبري الوطني.

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