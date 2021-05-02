إطلاق نار من

2021/05/03 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، تعزيز عدد من فرقه بقوات مقاتلة، بعد تقييم للوضع الأمني بعد حادث إطلاق للنار في مفترق بالضفة الغربية.

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