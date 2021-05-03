الكاظمي يوجه بتنشيط الجهد الاستخباري والأمني وتفعيل العمليات الاستباقية

2021/05/03 | 00:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتنشيط الجهد الاستخباري والامني وتفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات داعش الارهابية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس مساء الاحد، اجتماعا امنيا موسعا ضم قيادات الاجهزة الامنية الاتحادية والبيشمركة، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والمالية".وأضاف، انه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الاحداث الامنية التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، ومناقشة الخطط الامنية لمواجهة الخروقات الامنية والحد منها، وبسط الامن والاستقرار في عموم البلاد، كما بحث الاجتماع التنسيق بين مختلف القوات الامنية الاتحادية وقوات البيشمركة، وخصوصا في المناطق ذات المسؤولية المشتركة".واشار الى ان" القائد العام للقوات المسلحة اصدر عدة توجيهات للقوات الامنية تأتي في مقدمتها تتشيط الجهد الاستخباري والامني وايضا تفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات داعش الإرهابية وتجفيف منابعها وتدمير حواضنها".

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