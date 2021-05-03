الكاظمي يترأس اجتماعا امنيا موسعا لقيادات الاجهزة الامنية

2021/05/03 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عدة توجيهات تخص الجانب الأمني في اجتماع عاجل وموسع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الكاظمي "ترأس اجتماعا امنيا موسعا ضم قيادات الاجهزة الامنية الاتحادية والبيشمركة، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والمالية"، مبيناً أن "الاجتماع بحث تطورات الاحداث الامنية التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، ومناقشة الخطط الامنية لمواجهة الخروقات الامنية والحد منها، وبسط الامن والاستقرار في عموم البلاد".

وأضاف أن "الاجتماع بحث التنسيق بين مختلف القوات الامنية الاتحادية وقوات البيشمركة، وخصوصا في المناطق ذات المسؤولية المشتركة".

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة بحسب البيان "عدة توجيهات للقوات الامنية تأتي في مقدمتها تتشيط الجهد الاستخباري والامني وايضا تفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات داعش الإرهابية وتجفيف منابعها وتدمير حواضنها".

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