برشلونة يفوز على فالنسيا ويبقى في دائرة الصراع على صدارة الليغا

2021/05/03 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

حقق فريق برشلونة اليوم الاحد (2 ايار 2021) فوزا ثمينا على فالنسيا بنتيجة 3 -2، بلقاء جرى على ملعب ميستايا، في إطار الجولة الـ34 من الدوري الإسباني، هذا الفوز لم يبعد البرسا عن دائرة الصراع على صدارة الليغا.

الشوط الاول شهد أفضلية لبرشلونة في الحيازة وبناء الهجمات مع فرص فعلية متوالية، فيما إعتمد فالنسيا على الهجمات المرتدة السريعة، لكن نتيجة التعادل السلبي إستمرت حتى نهاية الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني شهدت صدمة لبرشلونة عندما تقدم فالنسيا بهدف السبق عن طريق غابريل باوليستا في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الثاني (50) من زمن اللقاء، لكن ميسي نجح في إدراك التعادل لبرشلونة ، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء، ولكنه عاد ليُسجلها بعد أن عادت الكرة له، هدف برشلونة جاء في الدقيقة 57، وذلك بعد أن نفذ ميسي ركلة جزاء تصدى لها حارس فالنسيا سيلسين، لتعود الكرة لميسي من جديد بعد ارتباك داخل منطقة الجزاء، ليُسددها في مرمى الحارس الهولندي بكل قوة، وفي الدقيقة 62 تمكن الفرنسي أنطوان جريزمان من إضافة الهدف الثاني لبرشلونة، لتُصبح النتيجة تقدم الكتلان بهدفين لهدف، وذلك بعد أن كان فالنسيا قد تقدم في البداية بهدفٍ دون رد، وتمكن القائد ليونيل ميسي من إهداء فريقه برشلونة الهدف الثالث، في الدقيقة 70 من المُباراة، وذلك بعد أن نفذ ركلة حرة مُباشرة من على حدود منطقة الجزاء بطريقته المُذهلة، لتُغالط كرته سيلسين الحارس الهولندي للخفافيش، لكن كارلوس سولير تمكن من تقليص الفارق بالهدف الثاني لفالنسيا عند الدقيقة 83، جاء بتسديدة بعيدة المدى، لينتهي اللقاء برشلوني 3 – 2.

وبهذا الفوز إرتفع رصيد برشلونة الى النقطة 74 والمركز الثالث، وهو نفس رصيد ريال مدريد الوصيف، لكن الأخير يتفوق بفارق المواجهات، فيما إستمر أتلتيكو مدريد بالصدارة بـ 76 نقطة، وكانت مباراة الدور الأول على ملعب كامب نو، قد انتهت بالتعادل (2-2) بين برشلونة وفالنسيا.

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