2021/05/03 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محافظ النجف: لن اترشح للانتخابات النيابية والمحلية المقبلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف: لن اترشح للانتخابات النيابية والمحلية المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف: لن اترشح للانتخابات النيابية والمحلية المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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