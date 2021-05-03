بعد الخروقات الأخيرة.. اجتماع أمني ’رفيع’ برئاسة الكاظمي

2021/05/03 | 00:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ترأس رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مساء الأحد، اجتماعاً أمنياً رفيعاً، لمناقشة الخروقات الأخيرة.

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وذكر بيان صدر عن مكتب الكاظمي، تلقى "ناس" نسخة منه (3 أيار 2021) أنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، مساء الاحد، اجتماعا امنيا موسعا ضم قيادات الاجهزة الامنية الاتحادية والبيشمركة، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والمالية".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الاحداث الامنية التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، ومناقشة الخطط الامنية لمواجهة الخروقات الامنية والحد منها، وبسط الامن والاستقرار في عموم البلاد، كما بحث الاجتماع التنسيق بين مختلف القوات الامنية الاتحادية وقوات البيشمركة، وخصوصا في المناطق ذات المسؤولية المشتركة".

واصدر الكاظمي، وفقاً للبيان "عدة توجيهات للقوات الامنية تأتي في مقدمتها تتشيط الجهد الاستخباري والامني وايضا تفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات داعش الإرهابية وتجفيف منابعها وتدمير حواضنها".

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