الكاظمي يترأس اجتماعا امنيا موسعا ويصدر عدداً من التوجيهات

2021/05/03 | 00:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، القوات الامنية بتنشيط الجهد الاستخباري وتفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات داعش الإرهابية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي ترأس مساء الاحد، اجتماعا امنيا موسعا ضم قيادات الاجهزة الامنية الاتحادية والبيشمركة، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والمالية”.

واضاف البيان، انه “جرى خلال اللقاء بحث تطورات الاحداث الامنية التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، ومناقشة الخطط الامنية لمواجهة الخروقات الامنية والحد منها، وبسط الامن والاستقرار في عموم البلاد، كما بحث الاجتماع التنسيق بين مختلف القوات الامنية الاتحادية وقوات البيشمركة، وخصوصا في المناطق ذات المسؤولية المشتركة“.

واصدر القائد العام للقوات المسلحة، بحسب البيان، “عدة توجيهات للقوات الامنية تأتي في مقدمتها تنشيط الجهد الاستخباري والامني وايضا تفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات داعش الإرهابية وتجفيف منابعها وتدمير حواضنها .”

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