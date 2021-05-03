2021/05/03 | 00:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت لجنة المسابقات، تأخير مباراة القوة الجوية والشرطة المؤجلة، يوما واحدا، لوصول الفريقين المتأخر إلى العراق، بعد انتهاء مشاركتهما في دوري أبطال آسيا.وقال عضو لجنة المسابقات نجم الأوسي في تصريح صحفي، ان لجنة المسابقات وافقت على طلب إدارتي القوة الجوية والشرطة، وأجلت المباراة من يوم الإثنين إلى الثلاثاء المقبلين.وبين أن اللجنة اتفقت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسابقات تصدر قراراً لمباراة الجوية والشرطة المؤجلة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسابقات تصدر قراراً لمباراة الجوية والشرطة المؤجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).