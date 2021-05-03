عاجل | بيان لرئاسة إقليم كردستان

2021/05/03 | 00:37 - المصدر: قناة التغيير

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الرئيس نيجيرفان بارزاني اناب شيخ جعفر لزيارة قوات البيشمركة ..



وجدد تاكيده أن داعش ما زال يمثل خطرا دائمًا ويحاول باستمرار في اعادة تنظيم نفسه لزعزعة استقرار تلك المناطق وبالأخص المناطق المشمولة بالمادة 140 التي تعاني فراغا أمنيا كبيرا ولا يوجد تنسيق عسكري كامل بين القوات العراقية وقوات البيشمركة لحماية المنطقة”.

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