2021/05/03 | 00:37 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | 23 قرية في اطراف خانقين نزحت او افرغت من السكان بشكل كبير بسبب هجمات وتهديدات داعش خلال العامين الماضيين

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