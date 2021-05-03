بريطانيا.. اعتقال متسللين اثنين قرب منزل الأمير أندرو

2021/05/03 | 00:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة في بريطانيا القبض على شخصين بعد تلقيها بلاغا عن وجود متسللين بالقرب من منزل الأمير أندرو، ثاني أكبر أبناء الملكة إليزابيث الثانية

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