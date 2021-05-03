هل يستعيد يوم الفاتح من ماي مغزاه الحقيقي؟ - مرتضى العبيدي

2021/05/03 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_العبيدي يعتبر فاتح ماي يوما للوحدة والنضال والتضامن الأممي للطبقة العاملة ، الطبقة المقدر لها أن تلعب دور الطليعة في نضال المستغلين والمضطهدين لإنهاء النظام الرأسمالي المهيمن وبناء المجتمع العمالي والاشتراكية.



إن نضال العمال والشعوب في جميع القارات ضد السياسات التي تبنتها البرجوازية العالمية لتحميل أعباء الأزمة الرأسمالية على كاهل العمال وحماية مصالح أصحاب رؤوس الأموال، يتزايد سواء من خلال الإضرابات في ال ......





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