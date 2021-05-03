التحالف بقيادة السعودية يعلن تدمير طائرة مسيرة استهدفت المنطقة الجنوبية

2021/05/03 | 01:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف بقيادة السعودية، ليل الأحد الاثنين، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقت تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

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