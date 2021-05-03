الرئيس الجزائري يدعو إلى

2021/05/03 | 01:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون حكومته، الأحد، ببدء "حوار" مع الشركاء الاجتماعيين لتهدئة التوتر المتصاعد جرّاء تدهور ظروف العيش.

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