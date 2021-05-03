زلزال بقوة 5.6 درجة قرب سواحل إندونيسيا

2021/05/03 | 01:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مساء الأحد، رصد زلزال بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل إندونيسيا.وأوضحت الهيئة أن الزلزال تم تسجيله في الساعة 17:46 بتوقيت غرينيتش وكان مركز الهزات الأرضية على بعد 171 كيلومترا من جنوب غرب مدينة بادانغ، ووقع على عمق 16.4 كيلومتر تحت الأرض.ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول إصابات أو أضرار مادية محتملة جراء الزلزال.المصدر: RT

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