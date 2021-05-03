هجوم صاروخي جديد يستهدف القوات الأميركية المنتشرة في مطار بغداد

2021/05/03 | 02:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – استهدف صاروخان مساء الأحد مطار بغداد حيث تنتشر قوات أميركية في هجوم هو الثاني من نوعه خلال عشرة أيام ويتزامن مع محاولات لتحقيق تقارب بين واشنطن وطهران التي كثيراً ما تتبنّى فصائل عراقية موالية لها استهداف المصالح الأميركية في هذا البلد.وأفاد مسؤول أمني وكالة فرانس برس أنّ أحد الصاروخين […]

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