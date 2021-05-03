بطولة إسبانيا.. ميسي ينتصر لبرشلونة  قبل القمة المرتقبة أمام أتلتيكو

2021/05/03 | 02:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد القائد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة إلى سكة الانتصارات وأحيا آماله في المنافسة على اللقب قبل القمة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، وذلك بقيادته إلى الفوز على مضيفه فالنسيا 3-2 الأحد على ملعب "ميستايا" في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

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